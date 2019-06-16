شؤون فلسطينية

أبو وردة: فلسطين ستشهد حراكاً شعبياً لرفض محاولات طمس القضية الفلسطنيية

أبو وردة: فلسطين ستشهد حراكاً شعبياً لرفض محاولات طمس القضية الفلسطنيية
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء صلاح أبو وردة، محافظ شمال قطاع غزة، أن الأيام القادمة ستشهد حراكاً شعبيا في كافة محافظات الوطن، للتعبير عن رفض جماهير شعبنا الفلسطيني، لكل محاولات الالتفاف على القضيه والحقوق الثابته لشعبنا. 

وأكد اللواء أبو وردة، أن الحقوق الفلسطينية متمثله بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين. 

وكشف أبو وردة، بأن الجماهير ستعبر عن التفافها حول القياده الفلسطينيه وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن والذي يبرهن يوماً بعد يوم وأنه الأجدر والاقدر والاقوى على مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا وشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

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