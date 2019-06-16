وفاة فتاة متأثرة بجراح أصيبت بها بحادث سير غرب مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، بوفاة الفتاة أسيل مازن نور (16 عاما)، متأثرة بجراح أصيبت بها خلال حادث سير غرب مدينة غزة.
وأشارت الإدارة إلى أن الفتاة، أصيب بحادث سير وقع قبل ثلاثة أيام، مقابل النادي البحري غرب مدينة غزة.
أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، بوفاة الفتاة أسيل مازن نور (16 عاما)، متأثرة بجراح أصيبت بها خلال حادث سير غرب مدينة غزة.
وأشارت الإدارة إلى أن الفتاة، أصيب بحادث سير وقع قبل ثلاثة أيام، مقابل النادي البحري غرب مدينة غزة.
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