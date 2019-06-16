غرينبلات: سنناقش فرصاً لم يتم تقديمها من قبل بمؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطنأفاد جيسون غريبنلات مبعوث الإدارة الامريكية لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، أنه خلال مؤتمر البحرين، سيتم مناقشة فرص لم يتم تقديمها من قبل، ويمكن ان تطلق مستقبلاً مزدهراً بشكل لا يصدق للشعب الفلسطيني.وقال غريبنلات في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سيكون من العار أن يبدد أولئك الذي ينجحون، الفرصة، في ظل الوضع الراهن".ومن المقرر أن يعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي، يومي 25 و26 حزيران/يونيو، في العاصمة البحرينية المنامة، وسط رفض فلسطيني وبعض الدول العربية المشاركة فيه.