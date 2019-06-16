محافظ الخليل ينفي تعرض الناطق باسم (فتح) لمحاولة اغتيال





ولم يذكر القواسمي في تصريحه أي تفاصيل حول تلك المحاولة.





خاص دنيا الوطننفى محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، ما يجري تداوله حول تعرض الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، لمحاولة اغتيال في المدينة.وقال البكري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه لا يوجد محاولة اغتيال للقواسمي، وما حدث أن الأجهزة الأمنية متواجدة في المكان مع وجود أحداث شغب عامة وتمت السيطرة عليها".وأضاف البكري: "لم يطلق الرصاص في المنطقة"، مؤكداً عدم صحة الأنباء التي جرى تداولها في وسائل الإعلام.يذكر أن الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، قال في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين أمام منزله، في محافظة الخليل بالضفة الغربية.