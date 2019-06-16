كاتس: إسرائيل ستشارك بمؤتمر البحرين الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطنأكد يسرائيل كاتس وزير الخارجية الاسرائيلي، أن إسرائيل ستشارك في مؤتمر البحرين الاقتصادي الاسبوع المقبل، والمقرر انعقاده في العاصمة البحرينية المنامة، بحسب ما نقلته القناة 13 الاسرائيلية.ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي، يومي 25 و26 حزيران/يونيو في العاصمة البحرينية المنامة، والذي جاء بدعوة من الولايت المتحدة الامريكية.ويذكر أن القيادة الفلسطينية وبعض الدول العربية، أعلنوا رفضهم، المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي، كونه يأتي في سياق (صفقة القرن).