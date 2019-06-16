الشرطة تكشف ملابسات حرق محل مفروشات بنابلس

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، ملابسات قضية حرق محل مفروشات وقع بشارع القدس الأسبوع الماضي شرقي نابلس.وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة بعد تلقيها بلاغاً عن وقوع حريق بمحل مفروشات شرقي نابلس تبعها شكوى لدى شرطة المباحث وعلى الفور باشرت بالبحث والتحري وجمع الأدلة الجنائية وحصرت الاشتباه بثلاثة اشخاص.وذكرت أن المشتبه بهم الثلاثة استخدموا سيارة بلوحة أرقام مزورة في تنفيذ عملية الحرق وإخفائها في إحدى الحقول، وبعد إلقاء القبض عليهم وسماع أقوالهم، اعترفوا بقيامهم بحرق المحل بسبب خلافات عائلية مع أصحاب المحل.وأكدت أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه بهم لحين إحالتهم للنيابة العامة اصولاً.