الحية: ندعوا للاضراب الشامل يوم الثلاثاء 25 يونيو رفضا لمؤتمر البحرين

للتعبير عن رفضهم لمؤتمر البحرين، بتفعيل المقاومة الشعبية وأدواتها عند نقاط الاحتكاك مع العدو والحواجز والطرق الاستيطانية.



ودعا الحية، الأطراف الدولية لمقاطعة مؤتمر البحرين؛ حتى لا يكونوا شركاء في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن حركته وبالتنسيق مع القوى الوطنية والاسلامية، دعوا للاضراب الشامل يوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو، تزامنا مع انطلاق مؤتمر البحرين، ورفضا لمخرجاته.وطالب الحية في تصريحات له، أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج والشتات، لتنظيم فعاليات شعبية ونخبوية للتعبين عن رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن، داعيا إياهم