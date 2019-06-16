"عملية نوعية" ضد جماعات الحوثي في جبهة مريس

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر عسكرية يمنية، أن معارك شرسة دارت اليوم الأحد، بين القوات المشتركة والحزام الأمني في القطاع الغربي لجبهة "مريس"، شمالي محافظة الضالع.وذكرت المصادر أنه تم قتل وإصابة عدد من عناصر الحوثي، حاولوا الصعود لمرتفعات جبال مريس الغربية من اتجاه (قيعان - هجار)، وحدود "باب غلق" الشمالية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وباغتت وحدات خاصة من القوات المشتركة، الجماعات الحوثية بعملية نوعية، بالتسلل داخل مربع سيطرة الحوثيين في عزلة "بتار" جنوب غرب قعطبة.ووفق المصادر، فقد تمكنت هذه القوات مسنودة بأبناء عزلة المشاريح، من التسلل وتنفيذ مهمة عسكرية تم فيها استهداف أحد المواقع التابعة للحوثيين، وأسر عدد من عناصرهم.في المقابل، قامت جماعات الحوثي المتمركزة في حبيل الطيرمة وعزلة عويش، باستهداف منازل المواطنين في قرى "لكمة الدوكي" و"بئر قيس" و"الشغادر"، وسط حجر، بمقذوفات الهاون بشكل عشوائي.وقد لقيت امرأة مصرعها وأصيبت أخرى، بقذيفة هاون أطلقتها الجماعات الحوثية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة.