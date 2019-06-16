شؤون فلسطينية

استطلاع: 60% من الإسرائيليين يرون أن الأزمات الإقتصادية بغزة سبب التوتر الأمني

استطلاع: 60% من الإسرائيليين يرون أن الأزمات الإقتصادية بغزة سبب التوتر الأمني
رام الله - دنيا الوطن
ظهرت نتائج استطلاع مسحي جديد للآراء في إسرائيل، أن غالبية السكان في إسرائيل، من العرب واليهود، يعتقدون أن الأحداث الأمنية بالجنوب، سببها الأزمات الاقتصادية بقطاع غزة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، يعتقد 60% من الإسرائيليين، أن الازمات الاقتصادية بقطاع غزة هي سبب التوتر الأمني والأحداث بالجنوب.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الأكاديمي بجامعة تل أبيب، تعتقد الأغلبية في إسرائيل، أن سبب الأزمات بقطاع غزة، هي الحصار الذي تفرضه إسرائيل على السكان بالقطاع.

وأكدت نتائج الاستطلاع، أن غالبية الجمهور الإسرائيلي، تعتقد أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تؤيد وتريد تقديم تسهيلات للسكان بغزة، ولكن المستوى السياسي يمنعها، ويعارض ذلك.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن غالبية الإسرائيليين، يعتقدون أن الأزمات الناتجة عن الحصار الإسرائيلي، تزيد من تطرف مواقف السكان بالقطاع تجاه إسرائيل، ودعمهم وتأييدهم للفصائل المسلحة.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الى أن 80% من الإسرائيليين، يعتقدون أن الأوضاع  الاقتصادية بقطاع غزة، صعبة جدا، وأن 60% من الإسرائيليين، يؤمنون أن الفقر والبطالة يدفع السكان نحو التطرف، وتأييد الفصائل المسلحة في صراعها ضد إسرائيل.

وأكد 44% من الإسرائيليين، أن الحصار الإسرائيلي على غزة، يسهم بدرجة كبيرة بالأزمات الاقتصادية بالقطاع، وأجاب 20% منهم أن الحصار الإسرائيلي يسهم بدرجة متوسطة، فيما قال 26% أن الحصار الإسرائيلي، يسهم بدرجة قليلة بالأزمات الاقتصادية بغزة.

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