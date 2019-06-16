برئاسة العاروري.. وفد من حركة حماس يلتقي وزير الأمن الإيراني

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي حسام بدران، وعضو العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، مع وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي.وبحث الجانبان سبل مواجهة التهديدات الصهيوأمريكية الموجهة للقضية الفلسطينية خاصة والمنطقة عامة، كما استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.وأكدا ضرورة استمرار اللقاءات لمواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة الناتجة عن إصرار الإدارة الأمريكية على فرض صفقة القرن المرفوضة بإجماع الفلسطينيين، وعلى غير رغبة شعوب المنطقة قاطبة.وبيّن الجانبان أن الصفقة تأتي خدمة للمصالح الاسرائيلية في المنطقة، وترسيخاً للاحتلال في فلسطين، وقفزاً عن الحقوق الوطنية الثابتة، وعلى حساب أمن واستقرار المنطقة، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.وأوضحا أن سياسة الولايات المتحدة لا تدع مجالا للشك من خلال سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي بدأت بمنح القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاستمرار بمنح الغطاء الكامل لمشاريع الاستيطان في الضفة والجولان.