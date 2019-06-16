عدوان: ثبت لنا أن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بأي شكل من التفاهمات

أكد القيادي في حركة حماس، عاطف عدوان، أن الوسيط المصري، على علم ودراية كبيرة، بما يجري في قطاع غزة، نتيجة تلكؤ الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تفاهمات التهدئة.وقال عدوان لـ"دنيا الوطن": إن "المصريين على معرفة حثيثة بكل ما يجري، وهنالك تواصل مستمر معهم؛ لوضعهم بآخر التطورات لحظة بلحظة، وهم يُدركون جيدًا أن إسرائيل تلعب على التناقضات الفلسطينية والعربية، وفي المقابل يوجد محاولات مصرية لصنع شيء ما، رغم أن الاحتلال لديه من التحالفات ما يجعله واثقًا بأن عدم تنفيذه للتفاهمات لن يراجعه فيه أحد".وأضاف: ثبت لنا أن العدو الإسرائيلي، لا يلتزم بأي شكل من أشكال التفاهمات، حتى إنه لم يلتزم مع الوسيط المصري، لذا إذا ما استمر هذا الوضع، قد نشهد في الأسابيع المقبلة، مزيدًا من المصادمات والتصعيد مع الاحتلال.وأشار إلى أنه ينبغي على المقاومة، والفصائل الفلسطينية، والجهات المُشرفة على قطاع غزة، أن تُدرك بأن إسرائيل، لن تلتزم بأي تفاهمات؛ إلا إذا كان هنالك ضغوط مستمرة عليها، في قضايا إبداعية جديدة، من شأنها أن توصل رسالة لحكومة نتنياهو، مفادها: أن استمرار مماطلته، يعني أن الفلسطينيين لن يعانوا وحدهم، بل الجميع سيُعاني، جراء ذلك.وعن مدى عدم تطبيق التفاهمات وانعكاسها السلبي على ملف الكهرباء بغزة، أكد أن ملف الكهرباء لا علاقة له بالجانب الإسرائيلي، بل العلاقة تكون مباشرة مع الجهات القائمة، والتي تُزود غزة بالكهرباء، كشركة الكهرباء، مُعربًا عن أمله بألا تؤثر تفاهمات التهدئة على هذا الملف.وفي ملف المصالحة، طالب عدوان، بحراك مصري، حقيقي ومقبول على أرض الواقع، لأنه حتى هذه المرحلة المصالحة تُراوح مكانها، رغم التصريحات الصادرة عن محمد اشتية، وعزام الأحمد، وبعض مسؤولي السلطة.