شاهد: بن راشد ينتقد سوء الإدارة في المنطقة العربية





وقال بن راشد في تغريدة له اليوم الأحد على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا توجد أزمة طاقة، ولا أزمة تعليم.. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة".

رام الله - دنيا الوطنانتقد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، سوء الإدارة في المنطقة العربية، التي نجم عنها العديد من المشاكل والأزمات.وأضاف بن راشد: "نحن أمة تملك موارد عظيمة.. وتضم كفاءات عظيمة؛ ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة".