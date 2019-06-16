عربي

شاهد: بن راشد ينتقد سوء الإدارة في المنطقة العربية

شاهد: بن راشد ينتقد سوء الإدارة في المنطقة العربية
محمد بن راشد
رام الله - دنيا الوطن
انتقد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، سوء الإدارة في المنطقة العربية، التي نجم عنها العديد من المشاكل والأزمات.

وقال بن راشد في تغريدة له اليوم الأحد على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا توجد أزمة طاقة، ولا أزمة تعليم.. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة".

وأضاف بن راشد: "نحن أمة تملك موارد عظيمة.. وتضم كفاءات عظيمة؛ ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة".

أخبار ذات صلة

الأردن تُجري تعديلات جديدة على قانون خدمة العلم

الأردن تُجري تعديلات جديدة على قانون خدمة العلم

شاهد: مصور تونسي لقناة إسرائيلية: لا أتعامل مع الإرهابيين

شاهد: مصور تونسي لقناة إسرائيلية: لا أتعامل مع الإرهابيين

بن سلمان: السعودية لا تُريد حرباً بالمنطقة والمشكلة في إيران

بن سلمان: السعودية لا تُريد حرباً بالمنطقة والمشكلة في إيران

مقابلة &#34;ساخنة&#34; مع المتحدثة باسم الخارجية القطرية

مقابلة "ساخنة" مع المتحدثة باسم الخارجية القطرية

حول اتهامات بالفساد.. وزير جزائري سابق يمثل أمام المحكمة العليا

حول اتهامات بالفساد.. وزير جزائري سابق يمثل أمام المحكمة العليا

مسؤول لبناني: السعودية أكثر بلد فيه تسول

مسؤول لبناني: السعودية أكثر بلد فيه تسول

100 جندي في مياه الخليج لحماية السفن البريطانية

100 جندي في مياه الخليج لحماية السفن البريطانية

محمد بن سلمان يحلُم بأوروبا جديدة في الشرق الأوسط

محمد بن سلمان يحلُم بأوروبا جديدة في الشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل سفير سلوفينيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل سفير سلوفينيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الاثنين

طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الاثنين

الديمقراطية تؤكد وقوفها لجانب أسرى (سجن عسقلان) في إضرابهم المفتوح عن الطعام

الديمقراطية تؤكد وقوفها لجانب أسرى (سجن عسقلان) في إضرابهم المفتوح عن الطعام

الأشغال تُطلق مشروع البحث الاجتماعي الفني للحالات الفقيرة المحتاجة للسكن

الأشغال تُطلق مشروع البحث الاجتماعي الفني للحالات الفقيرة المحتاجة للسكن

أبو يوسف: أدعو حماس للارتقاء لمستوى التحديات والاستجابة للدعوات التي تجري

أبو يوسف: أدعو حماس للارتقاء لمستوى التحديات والاستجابة للدعوات التي تجري

رئيس بلدية خانيونس: المطاعم ملتزمة بالشروط الصحية وإجراءات بحق المخالفين

رئيس بلدية خانيونس: المطاعم ملتزمة بالشروط الصحية وإجراءات بحق المخالفين

عماد حمدان: الاحتلال أغلق (512) محلاً تجارياً وسوق الخضار المركزي بالخليل

عماد حمدان: الاحتلال أغلق (512) محلاً تجارياً وسوق الخضار المركزي بالخليل

مصرع شخص وإصابة 282 في 256 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخص وإصابة 282 في 256 حادث سير الأسبوع الماضي

منوعات

إلهام شاهين تُخطئ في علم فلسطين مرتين.. والجمهور غاضب

إلهام شاهين تُخطئ في علم فلسطين مرتين.. والجمهور غاضب

هل توقف قلب الفنان عزت أبوعوف؟

هل توقف قلب الفنان عزت أبوعوف؟

ممثلة إباحية تواجه حكما بالإعدام

ممثلة إباحية تواجه حكما بالإعدام

شاهد آخر صورة لمارلين مونرو قبل العثور عليها ميتة

شاهد آخر صورة لمارلين مونرو قبل العثور عليها ميتة

ناهد السباعي تحصد تعليقات سلبية بصورة من حمام السباحة

ناهد السباعي تحصد تعليقات سلبية بصورة من حمام السباحة

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

هل عادت المياه إلى مجاريها؟ نادية الجندي تنشر صورًا مع طليقها محمد مختار

هل عادت المياه إلى مجاريها؟ نادية الجندي تنشر صورًا مع طليقها محمد مختار

نيابة عن الرئيس عباس.. تقليد يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون

نيابة عن الرئيس عباس.. تقليد يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون

شاهد رد فعل محمد عبده بعدما وقفت جرادة على جبينه أثناء حفله

شاهد رد فعل محمد عبده بعدما وقفت جرادة على جبينه أثناء حفله

عربي

شاهد: بن راشد ينتقد سوء الإدارة في المنطقة العربية

شاهد: بن راشد ينتقد سوء الإدارة في المنطقة العربية

الأردن تُجري تعديلات جديدة على قانون خدمة العلم

الأردن تُجري تعديلات جديدة على قانون خدمة العلم

مقابلة &#34;ساخنة&#34; مع المتحدثة باسم الخارجية القطرية

مقابلة "ساخنة" مع المتحدثة باسم الخارجية القطرية

حول اتهامات بالفساد.. وزير جزائري سابق يمثل أمام المحكمة العليا

حول اتهامات بالفساد.. وزير جزائري سابق يمثل أمام المحكمة العليا