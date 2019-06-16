مشروع قانون إسرائيلي لمنع أنشطة السلطة الفلسطينية بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، يتجه لإقرار مشروع قانون، يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس.





وأوضحت الصحيفة، أن القانون، يقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة ثلاث سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس.







وأشارت الصحيفة، إلى أن جهاز أمن الاحتلال الإسرائيلي، أجرى عدة مداولات حول الأنشطة الفلسطينية في القدس المحتلة، ووصفت هذه المداولات بأنها بحثت "تزايد نشاط السلطة" في القدس الشرقية، وذلك على خلفية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة باسم (صفقة القرن)، وفي أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهاتان خطوتان، أكدت القيادة الفلسطينية رفضهما، ويلقى هذا الموقف إجماعاً كاملاً من جانب الفلسطينيين كافة.



واعتبرت أجهزة أمن الاحتلال خلال المداولات، أن "الحكومة الفلسطينية، صعّدت الأنشطة التي تنظمها في شرقي المدينة، من خلال محاولة رفع علم فلسطين، وإرسال وزراء فلسطينيين كممثلين عنها".ونقلت الصحيفة، عن أردان قوله: إن "السلطة الفلسطينية زادت في السنوات الأخيرة جهودها من أجل التأثير في القدس، بما في ذلك بواسطة تمويل ملموس لأنشطة، وتعديل القانون سيؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في ردع كل من يتعاون (مع السلطة الفلسطينية) وهذا صراع مستمر، لكن ينبغي فعل كل شيء من أجل منع وجود موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القدس".