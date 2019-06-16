شاهد: مصور تونسي لقناة إسرائيلية: لا أتعامل مع الإرهابيين

رام الله - دنيا الوطن

قال المصور الصحفي التونسي، فارس مجدي: إن القناة الإسرائيلية الـ 12، أرسلت له دعوة عبر البريد الإلكتروني للتعاون معها، بهدف إعداد تقرير صحفي في تونس، لافتاً إلى أنه رد عليه بالقول: "لا أتعامل مع إرهابيين".









وأوضح مجدي، عبر حسابه الرسمي بـ (فيسبوك)، أن القناة الإسرائيلية، تحصلت على عنوانه الإلكتروني عبر موقع عالمي للمصوريين، مبيناً أن القناة، كانت تبحث عن مصور للعمل في تونس.وعبر مجدي، عن اندهاشه من قيام القناة بالتواصل معه بصفة مباشرة، وبصفتها كقناة إسرائيلية، مشيراً إلى أنه جرت العادة في السابق على التواصل عبر شركات إنتاج أوروبية أو تونسية، كي يتم إيهام المعني بالأمر، بأن العمل لا يتعلق بوسيلة إعلام إسرائيلية.