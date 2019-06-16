شؤون فلسطينية

بتمويل عربي.. السلطة الفلسطينية ترفض مقترحاً إسرائيلياً لحل أزمة أموال المقاصة

بتمويل عربي.. السلطة الفلسطينية ترفض مقترحاً إسرائيلياً لحل أزمة أموال المقاصة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية، رفضت مقترحاً جديداً لحل أزمة أموال الضرائب "المقاصة"، والتي ترفض السلطة استلامها، بسبب الخصم الإسرائيلي لرواتب عائلات الأسرى والشهداء.

وأوضحت القناة، أن الجانب الإسرائيلي، اقترح أن تقبل السلطة بتلقي الأموال منقوصة، على أن تقوم جهة أخرى، كدولة عربية أو بنك بتقديم ما يعادل الخصومات كمنحة أو كقرض، إلا أن السلطة رفضت ذلك الاقتراح.

وأضافت القناة، نقلاً عن مسوؤل فلسطيني كبير لم تسمه، أن الحل الوحيد، هو أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال كاملة، وكل الحلول المطروحة من إسرائيل أو غيرها مرفوضة.

وقالت القناة، إن السلطة الفلسطينية، تحاول الحفاظ على الوضع المالي الحالي عن طريق الاقتراض من البنوك، وتخفيض نسبة الرواتب، وتأخير دفع ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، واستخدام أموال صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير، والحصول على منحة مالية بـ 50 مليون دولار.

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