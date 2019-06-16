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موقع إسرائيلي: الجيش سترة لسياسات نتنياهو

موقع إسرائيلي: الجيش سترة لسياسات نتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد
قال موقع (والاه) الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي، يمثل سترة لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لافتاً إلى أن حركة حماس، تريد من المستوى السياسي الإسرائيلي التقليل من سياسة الفصل بين الضفة وقطاع غزة في مقابل وقف "العنف على الحدود".

وأضاف الموقع: "النظام السياسي ليس ناضجًا، ولا يريد في هذه المرحلة قبل الانتخابات الإسرائيلية، تقديم هدايا للفلسطينيين في غزة".

وتابع: "نقل كبار المسؤولين في مؤسسة الجيش، رسائل إلى رئيس الوزراء، ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، بأنه من المناسب في هذا الوقت تهدئة المنطقة، وتشجيع تنفيذ بعض التفاهمات التي توسطت فيها مصر من أجل تأجيل الاشتباك العسكري".

وأكمل: "يعرف السنوار، كيف يقرأ الخريطة السياسية الإسرائيلية جيدًا، ويفهم أن نتنياهو، سيصعب عليه تقديم تسهيلات في هذا الوقت، الذي تجري فيه الانتخابات، لكن يبدو أن قيادة حماس، ليس لديها الكثير من الخيارات".

واستطرد الموقع الإسرائيلي: "السؤال الكبير هو كم من الوقت سيكون على نتنياهو، استيعاب الانتقادات العلنية للحرائق والقذائف الصاروخية، التي تطلق من غزة، إلى أن يصدر الحكم في هذه القضية، فإن الحكومة الحالية، ستكون مشغولة بشكل أساسي لكسب الوقت مع توقع أن القوات في الميدان، ستكون قادرة على احتواء الأحداث التي ستندلع".

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