اشتية يستقبل سفير سلوفينيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، سفير سلوفينيا لدى فلسطين، ميلكو دولينسيك، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.وتمنى اشتية لدولينسيك، التوفيق في حياته الشخصية والمهنية، مثمناً الدعم السلوفيني لفلسطين في المحافل الدولية.