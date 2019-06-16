اشتية يستقبل سفير سلوفينيا لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، سفير سلوفينيا لدى فلسطين، ميلكو دولينسيك، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.
وتمنى اشتية لدولينسيك، التوفيق في حياته الشخصية والمهنية، مثمناً الدعم السلوفيني لفلسطين في المحافل الدولية.
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، سفير سلوفينيا لدى فلسطين، ميلكو دولينسيك، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.
وتمنى اشتية لدولينسيك، التوفيق في حياته الشخصية والمهنية، مثمناً الدعم السلوفيني لفلسطين في المحافل الدولية.
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