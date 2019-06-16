أردوغان يتوقع بدء وصول منظومة "إس-400" الروسية الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء وصول منظومة (إس 400) الصاروخية الدفاعية الروسية إلى تركيا في النصف الأول من تموز/ يوليو المقبل.
ونقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية، عن آردوغان قوله للصحفيين على متن طائرته، أثناء عودته من زيارة إلى طاجيكستان، حيث حضر قمة والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بحثنا موضوع إس 400 مع روسيا، قضية إس 400 محسومة بالفعل".
وقدّم أردوغان توقعاً أكثر تحديداً عن ذي قبل، قائلاً: "أعتقد أن المنظومة، ستبدأ في الوصول في النصف الأول من تموز/ يوليو"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وكان باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أوضح الشهر الجاري، كيف سيجري سحب تركيا من برنامج المقاتلات (إف- 35) إلا إذا غيرت أنقرت خططها المتعلقة بشراء الأنظمة الصاروخية الروسية.
وقال أردوغان: إنه سيبحث الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما يلتقي الاثنان في قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.
وقال: "عندما يتفوه شخص في مرتبة أقل بأمور مختلفة، نتصل على الفور بالسيد ترامب، ونحاول حل القضايا عبر دبلوماسية الهاتف، الأمور لا تستغرق وقتاً طويلاً آنذاك".
ونقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية، عن آردوغان قوله للصحفيين على متن طائرته، أثناء عودته من زيارة إلى طاجيكستان، حيث حضر قمة والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بحثنا موضوع إس 400 مع روسيا، قضية إس 400 محسومة بالفعل".
وقدّم أردوغان توقعاً أكثر تحديداً عن ذي قبل، قائلاً: "أعتقد أن المنظومة، ستبدأ في الوصول في النصف الأول من تموز/ يوليو"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وكان باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أوضح الشهر الجاري، كيف سيجري سحب تركيا من برنامج المقاتلات (إف- 35) إلا إذا غيرت أنقرت خططها المتعلقة بشراء الأنظمة الصاروخية الروسية.
وقال أردوغان: إنه سيبحث الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما يلتقي الاثنان في قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.
وقال: "عندما يتفوه شخص في مرتبة أقل بأمور مختلفة، نتصل على الفور بالسيد ترامب، ونحاول حل القضايا عبر دبلوماسية الهاتف، الأمور لا تستغرق وقتاً طويلاً آنذاك".
التعليقات