أردوغان يتوقع بدء وصول منظومة "إس-400" الروسية الشهر المقبل

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء وصول منظومة (إس 400) الصاروخية الدفاعية الروسية إلى تركيا في النصف الأول من تموز/ يوليو المقبل.



ونقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية، عن آردوغان قوله للصحفيين على متن طائرته، أثناء عودته من زيارة إلى طاجيكستان، حيث حضر قمة والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بحثنا موضوع إس 400 مع روسيا، قضية إس 400 محسومة بالفعل".



وقدّم أردوغان توقعاً أكثر تحديداً عن ذي قبل، قائلاً: "أعتقد أن المنظومة، ستبدأ في الوصول في النصف الأول من تموز/ يوليو"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكان باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أوضح الشهر الجاري، كيف سيجري سحب تركيا من برنامج المقاتلات (إف- 35) إلا إذا غيرت أنقرت خططها المتعلقة بشراء الأنظمة الصاروخية الروسية.



وقال أردوغان: إنه سيبحث الأمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما يلتقي الاثنان في قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.



وقال: "عندما يتفوه شخص في مرتبة أقل بأمور مختلفة، نتصل على الفور بالسيد ترامب، ونحاول حل القضايا عبر دبلوماسية الهاتف، الأمور لا تستغرق وقتاً طويلاً آنذاك".

رام الله - دنيا الوطن