شؤون فلسطينية

رفضاً لورشة المنامة.. إضراب شامل بقطاع غزة في 25 من الجاري

رفضاً لورشة المنامة.. إضراب شامل بقطاع غزة في 25 من الجاري
أرشيف
خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان
عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، اجتماعاً، بحثت فيه الإجراءات التي من المقرر تنفيذها، تزامناً مع ورشة المنامة الاقتصادية، ورفضاً لها، وذلك بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إنه تم الاتفاق على إضراب شامل في قطاع غزة في 25 من الشهر الجاري، وهو موعد إقامة الورشة التي ترعاها الولايات المتحدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أنه تم التركيز على أن فعاليات متزامنة، وتعبر عن وحدة الوطن في مواجهة ورشة المنامة، ستجرى أواخر هذا الشهر.

وتابع خلف: "هناك قرار باعتبار يوم انعقاد المؤتمر وتحديداً 25 من الشهر الجاري، يوم إضراب شامل في قطاع غزة، ويترافق معه عدد من الفعاليات، التي تعبر عن غضب الشعب الفلسطيني من هذه الورشة، والمشاركين فيها.

وأضاف عضو لجنة المتابعة في القوى الوطنية والإسلامية: أن هناك فعاليات بالتزامن بين الضفة وغزة، ستجرى سواءً مسيرات أو مؤتمرات شعبية في مختلف المحافظات.

وترعى الولايات المتحدة في 24،25 من الشهر الجاري، ورشة في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، وسط مشاركة عربية واسعة، ورفض فلسطيني رسمي وفصائلي وشعبي كبير.

وأعلنت حركة فتح، أمس السبت، عن فعاليات شعبية ستكون بالتزامن مع هذه  الورشة، في أواخر هذا الشهر، حيث دعت لإضراب شامل في 25 من الشهر الجاري، ومسيرات عارمة في اليوم الذي يسبقه.

وشدد بيان لحركة فتح أمس على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين، في كافة نقاط التماس والشوارع الالتفافية، وذلك يوم الأربعاء 26/6/2019.

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