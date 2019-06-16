لجنة أممية ستلتقي مجموعة من المؤسسات الفلسطينية بالأردن للتحقيق بجرائم الاحتلال



وأضاف عوض الله في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن المدعية العامة، أصبحت الآن في المرحلة الثالثة والأخيرة من إجراءات التحقيق الأولي أو الدراسة الأولية للإحالة التي قدمتها فلسطين، مبيناً أن الوصول إلى هذه المرحلة، يدل على أن المحكمة، توصلت إلى دلائل واضحة، بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.



وأوضح عوض الله، أن المحكمة تبحث في كافة الوثائق التي قدمت لها، لوضعها أمام الفريق القانوني والقضاة، لأخذ قرار مباشر بشأنها، منوهاً إلى أن وزارة الخارجية، طلبت من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تقديم كافة الوثائق التي لديها لإضافتها إلى الملف الذي قدم لمساءلة إسرائيل ومجرميها.





وأشار عوض الله إلى أن المحكمة الجنائية، تخضع لتهديدات وضغوطات، مبيناً أنه يجري العمل على عقد جلسة خاصة للمحكمة لمناقشة هذه التهديدات، ودورها في تأخير فتح التحقيق ضد مجرمي الحرب.

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة، وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، عمر عوض الله، عن لجنة تحقيق أممية، ستلتقي بمجموعة من المؤسسات الوطنية في العاصمة الأردنية عمان في 21 و22 من الشهر الجاري؛ للتحقيق في ممارسات الاحتلال في فلسطين.