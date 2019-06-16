طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الاثنين 2019/6/17:
وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها، السابعة والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (49)، مؤكدة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.
وشدّدت على أن التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
كشفت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الاثنين 2019/6/17:
وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها، السابعة والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (49)، مؤكدة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.
وشدّدت على أن التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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