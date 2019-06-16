طالع الأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الاثنين





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الاثنين 2019/6/17:وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها، السابعة والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (49)، مؤكدة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.وشدّدت على أن التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.