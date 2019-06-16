الديمقراطية تؤكد وقوفها لجانب أسرى (سجن عسقلان) في إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنحيّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحركة الأسيرة في (سجن عسقلان) التي تخوض اليوم الأحد، إضرابها المفتوح عن الطعام في معركة الأمعاء الخاوية (معركة المجدل) لاستعادة حقوقها، ومطالبها المشروعة، التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي على طريق انتزاع حرية كافة الأسرى.وأوضحت الجبهة، أن الأسرى ماضون في إضرابهم لمواجهة الإجراءات التنكيلية الإسرائيلية بحقهم، وانتزاع حقوقهم ومطالبهم المسلوبة، بتحسين الظروف المعيشية، ووقف الاقتحامات والتفتيشات الليلية المتكررة، وفرض الغرامات المالية والنقل التعسفي، وزيادة وقت الخروج إلى ساحة المعتقّل "الفورة"، وإعادة ممثل المعتقل المبعد، والسماح بعلاج الأسرى المرضى، وإجراء العمليات اللازمة لهم، وسوى ذلك من المطالب.وأكدت الجبهة، وقوفها لجانب الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام، حتى لا يتم الاستفراد بهم من مدير (سجن عسقلان) الفاشي، محذرة إدارة السجون الإسرائيلية من محاولة الالتفاف على مطالب الأسرى وحقوقهم.ودعت الجبهة جماهير شعبنا الفلسطيني، وقواه السياسية والمجتمعية، لدعم الخطوات النضالية للأسرى في (سجن عسقلان) بإضرابهم المفتوح عن الطعام، بتوسيع رقعة الفعاليات والتحركات الإسنادية، مطالبةً المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولي، بتسليط الضوء على معاناة الأسرى، وفضح فاشية الاحتلال الإسرائيلي.وجددت الجبهة مطالبتها للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال، والاطلاع على معاناتهم وتحسين ظروفهم الاعتقالية وتوفير الحماية الدولية لهم، باعتبارهم أسرى حرب، يناضلون من أجل كرامتهم وحريتهم في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والعسكري الإسرائيلي.