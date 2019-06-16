الأشغال تُطلق مشروع البحث الاجتماعي الفني للحالات الفقيرة المحتاجة للسكن

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشروع البحث الاجتماعي الفني، للحالات الفقيرة المحتاجة للسكان في قطاع غزة، من بيت حانون شمالاً حتى رفح جنوب القطاع.وقال م. ناجي سرحان، وكيل الوزارة: إن مشروع البحث الاجتماعي الفني الذي أطلقته وزارة الأشغال العامة والإسكان هو مشروع مهم، خاصة أن الوزارة لديها قوائم بحث اجتماعي محتاجة للإيواء والسكن، ويبلغ عدد الحالات الاجتماعية المسجلة لدى الوزارة 33 ألف حالة فقيرة.وأضاف م. سرحان، أن وزارته سخرت طواقم وفرق بحثية وفنية لبحث هذا العدد الكبير من الحالات الفقيرة، وسيتم توثيقها عبر منظومة إلكترونية، ضمن استمارات البحثي الاجتماعي، وتجهيزها لمشاريع الإسكان أو الترميم التي تعمل بها الوزارة.وأعرب وكيل الوزارة، سرحان عن أمله أن تنجز الفرق البحثية أعمالها خلال الأشهر المقبلة، حيث سيتم إعلام المواطنين بكل جديد بشأن مشاريع الإسكان.