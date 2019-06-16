شؤون اللاجئين تكشف تفاصيل اجتماع مهم في عمان لمناقشة أزمة (أونروا)

يعقد في عمان اليوم، اجتماع تنسيقي عربي، تحضره كافة الدول المضيفة للاجئين والجامعة العربية ومصر.





رام الله - دنيا الوطنوقال مدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن، فضل المهلوس لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد: إنه سيتم خلال الاجتماع، بلورة موقف موحد من كافة الدول المضيفة مع (أونروا)؛ لطرحه خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) الذي سيعقد غداً صباحاً في البحر الميت.وأشار المهلوس إلى اجتماع آخر للمفوض العام لـ (أونروا) مع الدول المضيفة للاجئين، سيسبق اجتماع اللجنة الاستشارية؛ لبحث ما سيطرح خلال اجتماع اللجنة.وأكد المهلوس على أهمية هذه الاجتماعات من أجل مواجهة التحديات والمخاطر الجدية التي تتهدد (أونروا) خاصة هذا العام، فيما يتعلق بالعجز في الموازنة الذي متوقع أن يصل إلى 211 مليون دولار بسبب المواقف والإجراءات الأمريكية المعادية لشعبنا.