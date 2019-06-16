المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطنحذر محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خلل في ترتيب الصفحات من صفحة 323 إلى 355.وأوضح، أن هذه النسخة صادرة عن مؤسسة دار الجامعة للطباعة والتجليد، في الجمهورية العربية السورية، الطبعة الأولى بتاريخ 1440هـ.وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.