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حول اتهامات بالفساد.. وزير جزائري سابق يمثل أمام المحكمة العليا

حول اتهامات بالفساد.. وزير جزائري سابق يمثل أمام المحكمة العليا
وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي
رام الله - دنيا الوطن
مَثُل وزير المالية الجزائري الأسبق، كريم جودي، أمام المحكمة العليا اليوم الأحد، للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد.

وقالت قناة (النهار) الجزائرية: إنه مثل أمام قاضي التحقيق، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي، لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات، التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام، تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

وكان التلفزيون الحكومي الجزائري، أعلن الأربعاء الماضي، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، أمر بإيداع رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد.

وجاء في شريط عاجل للتلفزيون "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش"، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

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