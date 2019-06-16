أبو يوسف: أدعو حماس للارتقاء لمستوى التحديات والاستجابة للدعوات التي تجري

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف على أن القوى

الوطنية والإسلامية، تواصل حراكها رفضاً للورشة، التي دعت لها الإدارة

الأمريكية في البحرين في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.





ودعا أبو يوسف، حركة (حماس) إلى الارتقاء إلى مستوى التحديات والاستجابة للدعوات التي تجري، مؤكداً على أهمية الدور المصري، ودعمنا له من أجل تنفيذ ا تفاقات تم التوقيع عليها سابقاً لإنهاء الانقسام، الذي أوقع أفدح الأضرار بقضيتنا، وجسد مصلحة للاحتلال، كما أشار نتنياهو.







وشدد أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، على أن مخاطر هذه الورشة، تأتي في إطار ما تسمى (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية العادلة والمعمدة بدماء شعبنا، وتستند إلى قاعدة القانون الدولي، مضيفاً أن حضور وفد من الاحتلال للورشة، يُعطي تطبيعاً مجانياً، مجدداً دعواته لمقاطعتها، والعدول عن استضافتها.



وأوضح أبو يوسف، أن الفعاليات الشعبية مستمرة، لافتاً إلى أن ذروة الحراك في الوطن والخارج، ستكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، عشية هذه الورشة، منوهاً إلى أن يوم الخامس والعشرين، سيكون إضراباً شاملاً في الأراضي الفلسطينية.





وأشار أبو يوسف، إلى أن القيادة تبذل جهوداً كبيرة؛ لإفشال ما تسمى (صفقة القرن) من خلال رسائل أرسلت للعديد من قادة دول العالم العظمى، مشيراً إلى تحضيرات تجري لوقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، تنفيذاً لقرارات المجلسين المركزي والوطني.

رام الله - دنيا الوطن