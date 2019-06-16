عماد حمدان: الاحتلال أغلق (512) محلاً تجارياً وسوق الخضار المركزي بالخليل

قال مدير لجنة إعمار الخليل، عماد حمدان: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت

منذ بداية العام 2001 مئات المحال التجارية، وسوق الخضار المركزي في البلدة

القديمة، خدمة للأهداف الاستيطانية في المدينة.



وقال حمدان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال، أغلقت حتى الآن 512 محلاً تجارياً، إضافة إلى سوق الخضار المركزي، بأوامر عسكرية في استباحة واضحة ومنظمة؛ للاستيلاء على عقارات وممتلكات

المواطنين لصالح المستوطنين.



رام الله - دنيا الوطن