مصرع شخص وإصابة 282 في 256 حادث سير الأسبوع الماضي





رام الله - دنيا الوطنلقي شخص مصرعه، وأصيب 282 بجروح، جراء 256 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 256 حادث سير، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 282 آخرين، وصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة و17 بالمتوسطة، و262 بالطفيفة.وأضافت، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 10485 مركبة، وأنزلت عن الشارع 67 مركبة، لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 4088 مخالفة مرورية، وحجزت 128مركبة، للتأكد من قانونيتها.