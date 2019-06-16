الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة يانون جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنتواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تجريف مساحات من الأراضي الواقعة شمال خربة يانون التابعة لبلدية عقربا جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف منذ ثلاثة أيام في الأراضي المحاذية لمستوطنة (جدعونيم).وأضاف، أن جرافة عملت منذ ساعات الصباح، على أعمال تجريف بالقرب من البؤرة الاستيطانية (777).وذكر أن خربة يانون المحاطة بخمسة مواقع استيطانية، خسرت ما يقارب 85% من مساحة أراضيها، جراء ممارسات المستوطنين، مؤكداً أن الاحتلال حول مئات الدونمات إلى "محمية طبيعية" من أراضي الخربة، الأمر الذي يعني حرمان الأهالي من دخول أراضيهم، أو زراعتها بحجة أنها "محمية طبيعية".