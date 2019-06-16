وزير الثقافة الفلسطيني يلتقي نظيره الأردني ويبحثان آفاق التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، وزير الثقافة والشباب الأردني محمد أبو رمان في مقر وزارة الشباب في العاصمة الأردنية عمان.وناقش الطرفان العلاقات الثقافية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعميقها بما يخدم مصالح البلدين.وأكد أبو سيف حرص فلسطين علي إقامة جسور ثقافية بينها وبين العالم الخارجي، باعتبار الثقافة مدخلاً حضارياً للعلاقات الإنسانية بين الشعوب والدول، وفي هذا الاتجاه فإن القيادة الفلسطينية، تولي اهتماماً كبيراً لتطوير قطاع الثقافة حماية للهوية الوطنية.وناقش أبو سيف مع نظيره الأردني، تنظيم بعض النشاطات المشتركة ضمن فعالية القدس عاصمة الثقافة الإسلامية لهذا العام، حيث تتجه تطلعات الوزارة إلى تنظيم فعاليات في عواصم عربية وإسلامية حول القدس؛ لتعزيز الوعي بما تتعرض له المدينة من مخاطر.وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور، في سبيل تعميق العلاقات بينهما في مجال الثقافة.