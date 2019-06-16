شؤون فلسطينية

أهالي المغازي يطالبون قطر بتمويل موضوع تركيب إشارات ضوئية بالمخيم

أهالي المغازي يطالبون قطر بتمويل موضوع تركيب إشارات ضوئية بالمخيم
رام الله - دنيا الوطن
عبدالهادي مسلم 
طالب أهالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالمساعدة في تمويل تركيب إشارات ضوئية على مدخل المخيم الجنوبي.

يأتي ذلك، بعد موافقة الجهات المختصة على تركيب هذه  الإشارات الضوئية، إضافة لحل مشكلة المدخل الشمالي للمخيم بعد إدخال التعديلات النهائية على التصميم المقترح لإنشاء حاضنة في الجزيرة الوسطى لشارع صلاح الدين الرئيسي.

وقال الأهالي في مناشدتهم: "نشكر أمير وحكومة وشعب قطر على وقوفهم إلى جانب شعبنا، خاصة في قطاع غزة في هذه الظروف الصعبة، وهذا يدل على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، والدور القطري في خدمة قضيتنا التي تتعرض للمؤامرات".

وطالب الأهالي السفير القطري ألا يخيب رجاهم هذه المرة، وأن يعطي تعليماته بتمويل تركيب "رمزون" على مدخل المخيم لأهميته في تخفيف السرعة، ومنع تكرار حوادث السير، وتنظيم حركة المرور، وحفاظاً على أرواح الأبرياء.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا حملة تحت عنوان "المغازي بدها رمزون" من أجل الضغط على صناع القرار من أجل سرعة تركيب إشارات ضوئية على مدخل المخيم.

ووفق بلدية المغازي، فإنه تمت الموافقة على تركيب الإشارة الضوئية، حيث ستوفر وزارة الأشغال جزءاً كبيراً من مكوناتها، لافتةً إلى أن المتبقي من تكلفة الإشارات، والذي  يقدر بحوالي 15% ستقوم وزارة الأشغال وبلدية المغازي بالتواصل مع الممولين للتغطية على أن يتم التنفيذ مباشرة حال توفر جميع الإمكانيات المالية بالكامل.

وكان أهالي مخيم المغازي قد  نظموا وقفة احتحاجية للمطالبة بتركيب إشارات ضوئية "رمزون" أمام مدخل المخيم، أسوة بالمخيمات المجاورة "دير البلح، النصيرات، البريج" لاسيما بعد حوادث السير المروعة التي راح ضحيتها العديد من أبناء المخيم.

وكان  رئيس بلدية المغازي، محمد النجار، قد زفّ بشرى لأهالي مخيم المغازي بموافقة الجهات المختصة على تركيب إشارات ضوئية على مدخل مخيمهم، وكذلك الموافقة على حل مشكلة مدخل المغازي الشمالي بعد إدخال التعديلات النهائية على التصميم المقترح لإنشاء حاضنة في الجزيرة الوسطى لشارع صلاح الدين.

وأوضح أن الإخوة في الوزارات المذكورة، بالإضافة إلى شرطة المرور، وافقوا على مقترح البلدية، والذي مثلها المهندس محمد مغاري، بحل مشكلة دوار الموت وتبني هذا المقترح من خلال تركيب إشارات ضوئية على المدخل الجنوبي، وحل مشكلة المدخل الشمالي.

وأكد أن الجميع عملوا بروح الفريق والمسؤولية من أجل حل المشكلة وتوفير عوامل السلامة والأمان لمرتادي وعابري الطريق دخولاً وخروجاً، وكذلك لكل من يمر بهذه الأماكن، مثمناً  استمرار جهود المتابعة وروح التعاون، لسرعة تنفيذ ما خلص إليه هذا الاجتماع.

أخبار ذات صلة

مصرع شخص وإصابة 282 في 256 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخص وإصابة 282 في 256 حادث سير الأسبوع الماضي

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة يانون جنوب نابلس

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة يانون جنوب نابلس

وزير الثقافة الفلسطيني يلتقي نظيره الأردني ويبحثان آفاق التعاون المشترك

وزير الثقافة الفلسطيني يلتقي نظيره الأردني ويبحثان آفاق التعاون المشترك

وزير التنمية الاجتماعية يتلقى دعوة من نظيره التونسي لتعزيز التعاون المشترك

وزير التنمية الاجتماعية يتلقى دعوة من نظيره التونسي لتعزيز التعاون المشترك

الخارجية تُحذر من مخاطر الصمت الدولي على الاحتضان الأمريكي للاستيطان

الخارجية تُحذر من مخاطر الصمت الدولي على الاحتضان الأمريكي للاستيطان

رومانيا تحسم أمرها في قضية نقل سفارتها إلى القدس

رومانيا تحسم أمرها في قضية نقل سفارتها إلى القدس

5 آلاف دولار قد تعيد للطفل رائد بصره.. وعائلته تناشد أهل الخير

5 آلاف دولار قد تعيد للطفل رائد بصره.. وعائلته تناشد أهل الخير

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ اعمالها غداً في الأردن

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ اعمالها غداً في الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة يانون جنوب نابلس

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة يانون جنوب نابلس

وزير الثقافة الفلسطيني يلتقي نظيره الأردني ويبحثان آفاق التعاون المشترك

وزير الثقافة الفلسطيني يلتقي نظيره الأردني ويبحثان آفاق التعاون المشترك

أهالي المغازي يطالبون قطر بتمويل موضوع تركيب إشارات ضوئية بالمخيم

أهالي المغازي يطالبون قطر بتمويل موضوع تركيب إشارات ضوئية بالمخيم

وزير التنمية الاجتماعية يتلقى دعوة من نظيره التونسي لتعزيز التعاون المشترك

وزير التنمية الاجتماعية يتلقى دعوة من نظيره التونسي لتعزيز التعاون المشترك

الخارجية تُحذر من مخاطر الصمت الدولي على الاحتضان الأمريكي للاستيطان

الخارجية تُحذر من مخاطر الصمت الدولي على الاحتضان الأمريكي للاستيطان

رومانيا تحسم أمرها في قضية نقل سفارتها إلى القدس

رومانيا تحسم أمرها في قضية نقل سفارتها إلى القدس

5 آلاف دولار قد تعيد للطفل رائد بصره.. وعائلته تناشد أهل الخير

5 آلاف دولار قد تعيد للطفل رائد بصره.. وعائلته تناشد أهل الخير

قوات الاحتلال تُداهم منزل أسير في ميثلون وتنصب حواجز عسكرية جنوب جنين

قوات الاحتلال تُداهم منزل أسير في ميثلون وتنصب حواجز عسكرية جنوب جنين

منوعات

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

هل عادت المياه إلى مجاريها؟ نادية الجندي تنشر صورًا مع طليقها محمد مختار

هل عادت المياه إلى مجاريها؟ نادية الجندي تنشر صورًا مع طليقها محمد مختار

نيابة عن الرئيس عباس.. تقليد يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون

نيابة عن الرئيس عباس.. تقليد يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون

شاهد رد فعل محمد عبده بعدما وقفت جرادة على جبينه أثناء حفله

شاهد رد فعل محمد عبده بعدما وقفت جرادة على جبينه أثناء حفله

فنانة خليجية تصدم جمهورها بفيديو من داخل حوض الاستحمام

فنانة خليجية تصدم جمهورها بفيديو من داخل حوض الاستحمام

بعد الانفصال الرسمي.. طليقة وائل كفوري تفاجئ الجميع بصورها الجديدة

بعد الانفصال الرسمي.. طليقة وائل كفوري تفاجئ الجميع بصورها الجديدة

رانيا يوسف تدعم محمد صلاح على طريقتها الخاصة

رانيا يوسف تدعم محمد صلاح على طريقتها الخاصة

سلمى رشيد تستعرض حملها بجلسة تصوير مبهجة

سلمى رشيد تستعرض حملها بجلسة تصوير مبهجة

طلاق أحمد السقا وزوجته رسميا بعد زواج 20 عاما

طلاق أحمد السقا وزوجته رسميا بعد زواج 20 عاما

عربي

مسؤول لبناني: السعودية أكثر بلد فيه تسول

مسؤول لبناني: السعودية أكثر بلد فيه تسول

100 جندي في مياه الخليج لحماية السفن البريطانية

100 جندي في مياه الخليج لحماية السفن البريطانية

محمد بن سلمان يحلُم بأوروبا جديدة في الشرق الأوسط

محمد بن سلمان يحلُم بأوروبا جديدة في الشرق الأوسط

الحوثيون يُنفذون هجمات بطائرات مُسيّرة على مطارَي جيزان وأبها بالسعودية

الحوثيون يُنفذون هجمات بطائرات مُسيّرة على مطارَي جيزان وأبها بالسعودية