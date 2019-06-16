وزير التنمية الاجتماعية يتلقى دعوة من نظيره التونسي لتعزيز التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطن

تسلم وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، دعوة رسمية من سفير الجمهورية التونسية لدى دولة فلسطين، الحبيب بن فرح، موجهة من وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، لزيارة تونس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية الاجتماعية، وتبادل الخبرات على صعيد التجربتين والاستفادة من البرامج التي تنفذها الوزارتان خلال لقائه السفير التونسي في مكتبه صباح اليوم، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية، أنور حمام.





وأكد مجدلاني على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية تبادل الخبرات من خلال تنفيذ البرامج العملية في مجال التنمية الاجتماعية.





واتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم قابلة للتنفيذ، معبراً عن الاحتياجات المشتركة بين الوزارتين، حيث إن لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، تجربة مميزة في مجال البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، والتي تحقق من خلال عملها أكبر قدر من النزاهة والشفافية العالية في توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة والمهمشة.





كما ثمن مجدلاني دور الجمهورية التونسية في دعم القضية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين، مشيراً إلى أن انتخاب تونس عضواً في مجلس الأمن الدولي، سيعطي زخماً للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، والمحافل الدولية.





ومن جانبه، جدد بن فرح، موقف تونس الثابت لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، والاستفادة من الخبرات الفلسطينية في مجال التنمية الاجتماعية.





وأشار إلى أن هذه الدعوة، تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك، ودعم تونس لمؤسسات الدولة الفلسطينية.