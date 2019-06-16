شؤون فلسطينية

الخارجية تُحذر من مخاطر الصمت الدولي على الاحتضان الأمريكي للاستيطان

الخارجية تُحذر من مخاطر الصمت الدولي على الاحتضان الأمريكي للاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات التغول الأميركي الإسرائيلي على شعبنا وأرضه وحقوقه، محذرة من إقدام إدارة ترامب وفريقه المتصهين، على اتخاذ مزيد من القرارات المشؤومة في المرحلة المقبلة؛ لمساندة اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك كله على حساب حقوق شعبنا، وقرارات الشرعية الدولية، الخاصة بالقضية الفلسطينية.

ورأت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن غياب ردود فعل دولية واضحة المعالم وفاعلة، في وجه تعديات إدارة ترامب على القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان، والشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على مزيد من الاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وأرضه، بهدف حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة لصالح الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

أخبار ذات صلة

مصرع شخص وإصابة 282 في 256 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخص وإصابة 282 في 256 حادث سير الأسبوع الماضي

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة يانون جنوب نابلس

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة يانون جنوب نابلس

وزير الثقافة الفلسطيني يلتقي نظيره الأردني ويبحثان آفاق التعاون المشترك

وزير الثقافة الفلسطيني يلتقي نظيره الأردني ويبحثان آفاق التعاون المشترك

أهالي المغازي يطالبون قطر بتمويل موضوع تركيب إشارات ضوئية بالمخيم

أهالي المغازي يطالبون قطر بتمويل موضوع تركيب إشارات ضوئية بالمخيم

وزير التنمية الاجتماعية يتلقى دعوة من نظيره التونسي لتعزيز التعاون المشترك

وزير التنمية الاجتماعية يتلقى دعوة من نظيره التونسي لتعزيز التعاون المشترك

رومانيا تحسم أمرها في قضية نقل سفارتها إلى القدس

رومانيا تحسم أمرها في قضية نقل سفارتها إلى القدس

5 آلاف دولار قد تعيد للطفل رائد بصره.. وعائلته تناشد أهل الخير

5 آلاف دولار قد تعيد للطفل رائد بصره.. وعائلته تناشد أهل الخير

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ اعمالها غداً في الأردن

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ اعمالها غداً في الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة يانون جنوب نابلس

الاحتلال يُواصل تجريف أراضٍ في خربة يانون جنوب نابلس

وزير الثقافة الفلسطيني يلتقي نظيره الأردني ويبحثان آفاق التعاون المشترك

وزير الثقافة الفلسطيني يلتقي نظيره الأردني ويبحثان آفاق التعاون المشترك

أهالي المغازي يطالبون قطر بتمويل موضوع تركيب إشارات ضوئية بالمخيم

أهالي المغازي يطالبون قطر بتمويل موضوع تركيب إشارات ضوئية بالمخيم

وزير التنمية الاجتماعية يتلقى دعوة من نظيره التونسي لتعزيز التعاون المشترك

وزير التنمية الاجتماعية يتلقى دعوة من نظيره التونسي لتعزيز التعاون المشترك

الخارجية تُحذر من مخاطر الصمت الدولي على الاحتضان الأمريكي للاستيطان

الخارجية تُحذر من مخاطر الصمت الدولي على الاحتضان الأمريكي للاستيطان

رومانيا تحسم أمرها في قضية نقل سفارتها إلى القدس

رومانيا تحسم أمرها في قضية نقل سفارتها إلى القدس

5 آلاف دولار قد تعيد للطفل رائد بصره.. وعائلته تناشد أهل الخير

5 آلاف دولار قد تعيد للطفل رائد بصره.. وعائلته تناشد أهل الخير

قوات الاحتلال تُداهم منزل أسير في ميثلون وتنصب حواجز عسكرية جنوب جنين

قوات الاحتلال تُداهم منزل أسير في ميثلون وتنصب حواجز عسكرية جنوب جنين

منوعات

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

هل عادت المياه إلى مجاريها؟ نادية الجندي تنشر صورًا مع طليقها محمد مختار

هل عادت المياه إلى مجاريها؟ نادية الجندي تنشر صورًا مع طليقها محمد مختار

نيابة عن الرئيس عباس.. تقليد يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون

نيابة عن الرئيس عباس.. تقليد يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون

شاهد رد فعل محمد عبده بعدما وقفت جرادة على جبينه أثناء حفله

شاهد رد فعل محمد عبده بعدما وقفت جرادة على جبينه أثناء حفله

فنانة خليجية تصدم جمهورها بفيديو من داخل حوض الاستحمام

فنانة خليجية تصدم جمهورها بفيديو من داخل حوض الاستحمام

بعد الانفصال الرسمي.. طليقة وائل كفوري تفاجئ الجميع بصورها الجديدة

بعد الانفصال الرسمي.. طليقة وائل كفوري تفاجئ الجميع بصورها الجديدة

رانيا يوسف تدعم محمد صلاح على طريقتها الخاصة

رانيا يوسف تدعم محمد صلاح على طريقتها الخاصة

سلمى رشيد تستعرض حملها بجلسة تصوير مبهجة

سلمى رشيد تستعرض حملها بجلسة تصوير مبهجة

طلاق أحمد السقا وزوجته رسميا بعد زواج 20 عاما

طلاق أحمد السقا وزوجته رسميا بعد زواج 20 عاما

عربي

مسؤول لبناني: السعودية أكثر بلد فيه تسول

مسؤول لبناني: السعودية أكثر بلد فيه تسول

100 جندي في مياه الخليج لحماية السفن البريطانية

100 جندي في مياه الخليج لحماية السفن البريطانية

محمد بن سلمان يحلُم بأوروبا جديدة في الشرق الأوسط

محمد بن سلمان يحلُم بأوروبا جديدة في الشرق الأوسط

الحوثيون يُنفذون هجمات بطائرات مُسيّرة على مطارَي جيزان وأبها بالسعودية

الحوثيون يُنفذون هجمات بطائرات مُسيّرة على مطارَي جيزان وأبها بالسعودية