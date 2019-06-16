5 آلاف دولار قد تعيد للطفل رائد بصره.. وعائلته تناشد أهل الخير





رام الله - دنيا الوطنوُلد الطفل رائد ميسرة بركات (عام) بإعاقة بصرية بسبب عجز كبير في الشبكية.تقول عائلته في رسالة وصلت "دنيا الوطن": "يحتاج ميسرة إلى علاج في مركز خاص بمصر بتكلفة تفوق الـ 5 آلاف دولار، خاصة أنه لا يملك جواز سفر، سواء هو أو والدته".تُناشد العائلة أهل الخير بمساعدتهم وإلا سيعيش الطفل أعمى طوال حياته إن لم يتم علاجه بأسرع وقت.للتواصل 0599517605من الخارج 00972599517605