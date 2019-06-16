الحكومة الإسرائيلية تُصادق على بناء مستوطنة "ترامب" في هضبة الجولان

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أنه قبل اجتماع مجلس الوزراء الخاص، الذي سيعقد اليوم في مستوطنة (بروخيم) في مرتفعات الجولان، تم الكشف عن اسم المستوطنة الجديدة التي ستقام باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكتب على اللافتة التي تم كشفها، اسم المستوطنة (رمات ترامب) باللغتين العبرية والإنجليزية، وستصادق الحكومة خلال الاجتماع، على إنشاء المستوطنة.وستقام هذه المستوطنة تكريماً لترامب على اعترافه بضم الهضبة إلى إسرائيل، حيث أعلن، في شهر آذار/ مارس من هذا العام، أنه "بعد 52 عامًا، حان الوقت لأن تعترف الولايات المتحدة تمامًا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، والتي تعد مهمة من الناحية الاستراتيجية والعسكرية لإسرائيل واستقرار المنطقة".وبعد أربعة أيام من التصريح، وقع ترامب خلال مراسم قصيرة في البيت الأبيض، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومختلف ممثلي الإدارة الذين يتعاملون مع الشرق الأوسط، القرار الرئاسي الذي يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وبعد أن أعلن رئيس الوزراء نتنياهو، أنه سيتم إنشاء مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان، باسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وقال مجلس الجولان الإقليمي: إنه بعد الإعلان مباشرة، تلقى مركز الاتصال سيل من الاتصالات الهاتفية، من قبل مواطنين استفسروا عن شراء منازل في المستوطنة الجديدة، وقالوا، أيضاً، أنه في الأسابيع القليلة الماضية، زاد تدفق الاستفسارات بشكل أكبر، بعد الإعلان عن الموقع الذي تم اختياره للمستوطنة في مرتفعات الجولان الشمالية.