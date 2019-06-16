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مسؤول لبناني: السعودية أكثر بلد فيه تسول

مسؤول لبناني: السعودية أكثر بلد فيه تسول
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أثارت تصريحات، أدلى بها مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان، رفيق نصر الله، حول المملكة العربية السعودية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام قليلة على ضجة أثارها وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل حول العمالة اللبنانية في السعودية.

وقال نصر الله، في المقابلة التي أجراها على قناة (OTV) لمقدم البرنامج: "وين أكثر بلد فيه تسول؟" فيجيبه المقدم: "لبنان؟" ليقول نصر الله: "رح تتفاجأ إذا بقلك السعودية؟ أنا مرقت في 1979-1980 جئت بالبر من الإمارات إلى لبنان المناطق التي شفتها بعرعر بتفرجيك وكأنهم بزمن المماليك".

ورد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على مقطع الفيديو قائلاً في تغريدة: "يتساءل الضيف:- وين أكتر بلد فيه تسول، المذيع مجيباً بتساؤل:- لبنان؟، فيرد الضيف: (رح تتفاجأ السعوديّي) طبعاً يعني السعودية، وأنا أسأل نفسي وأجيب:- س:-وين أكثر بلد فيه زبالة ج:- لبنان وما (رح تتفاجأ) من كثرة الزبالة صاروا يستضيفوها في البرامج".

​وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قد تعرض لموجة من الانتقادات من شخصيات ووسائل إعلام سعودية، بسبب ما وصف بإقحام السعودية في تغريدة كرسها للدفاع عن "اليد العاملة اللبنانية". قائلاً: "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى، أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني "قبل الكل".

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