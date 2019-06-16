شؤون فلسطينية

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ اعمالها غداً في الأردن

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ اعمالها غداً في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ غداً في المملكة الأردنية الهاشمية، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (أونروا) بمشاركة ما يقارب 25 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة لـ (أونروا) والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، رئيس وفد دولة فلسطين لاجتماعات اللجنة الاستشارية الدكتور أحمد أبو هولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم: ان اجتماعات اللجنة الاستشارية، ستبدأ أعمالها صباح غد الاثنين 17 حزيران/ يونيو 2019 وتستمر لمدة يومين لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة عمل وكالة الغوث والأنشطة والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.

وأوضح أبو هولي، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث ستبحث التطورات الأخيرة والتوقعات المرتبطة بالأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية في النصف الأخير من العام 2019، وسبل معالجتها بعد وصول العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية إلى ما يقارب 221 مليون دولار، وانعكاسه على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى عمل برامجها الأساسية.

ولفت أبو هولي إلى أن اجتماعات اللجنة الاستشارية، ستتضمن عروض تقديمية من قبل مديري عمليات الوكالة، ستركز فيها على التحديات الرئيسية التي تواجه عملها والفرص المتاحة للتغلب عليها علاوة على عرض تقديمي للمستجدات حول التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ استراتيجية حشد واستراتيجية تعبئة الموارد الجديدة (2019-2021) يضاف لها عرض حول المستجدات المالية وموازنات برامجها، التي ستكون موضع نقاش وحوار خلال الاجتماعات.

وأضاف أن أعضاء اللجنة الاستشارية، سيقفون أمام التحديات والالتزامات المستقبلية للاستراتيجية المتوسطة الاجل للخدمات الاساسية لتلبية الاحتياجات الاساسية للاجئين الفلسطينيين من خلال رفع جودة خدماتها كماً ونوعاً علاوة على متابعة تقرير الامين العام بشأن تمويل الاونروا .

وأكد أبو هولي أن مخرجات اجتماعات اللجنة الاستشارية ستكون مهمة لحشد الدعم السياسي والمالي لـ (أونروا) ولتجديد تفويضها حسب القرار 302 في ظل ما تواجهه وكالة الغوث من مؤامرة امريكية اسرائيلية لتصفيتها وانهاء دورها عبر الغاء تفويضها وفي دعم جهودها في تأمين موارد جديدة من خلال استراتيجية تعبئة الموارد (2019-2021).

وشدد على أن دائرة شؤون اللاجئين ستؤكد على استمرارية عمل الأونروا في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين لحين ايجاد حل عادل لقضيتهم من خلال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها طبقا لما ورد في القرار 194، وحث الدول المانحة على تسديد التزاماتها المالية تجاه (أونروا)، وتغطية العجز المالي في موازنتها الاعتيادية.

وفي السياق ذاته، ستعقد الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، مصر، وجامعة الدول العربية) اجتماعاً تنسيقيا لها صباح اليوم، في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان؛ لبحث القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية والأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، والمخاطر التي تهدد عملها لصياغة موقف عربي موحد إزاءها وطرحها في اجتماعات اللجنة الاستشارية.

يشار إلى أن وفد دولة فلسطين إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) يضم إلى جانب رئيس الوفد أبو هولي كلاً من مدير عام الإعلام والعلاقات العامة، رامي المدهون ومدير عام (أونروا) محمد السباخي، ومدير الدائرة في عمان فضل المهلوس، ومدير الإبحاث والدراسات، إحمد إسماعيل.

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