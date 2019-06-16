شؤون فلسطينية

العاروري: الالتفاف الفلسطيني الموحد حول رفض (صفقة القرن) سيُفشلها رغم الإغراءات

العاروري: الالتفاف الفلسطيني الموحد حول رفض (صفقة القرن) سيُفشلها رغم الإغراءات
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروي، أن "هناك موقفاً فلسطينياً مُوحداً على رفض (صفقة القرن) والمشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية لحساب الكيان الصهيوني".

وأضاف عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري في بيروت: "لدينا قناعة تامة بأن الالتفاف الفلسطيني الموحد حول رفض (صفقة القرن) سيُفشل هذه الصفقة، مهما كان من محاولات وضغوطات وإغراءات لتمريرها"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وتابع العاروري: "بحثنا موضوع الوجود الفلسطيني في لبنان، وحقهم في أن يكون لديهم حياة كريمة مثل إخوانهم اللبنانيين"، ولا يتعارض بحال من الأحوال مع الحق الوطني في العودة إلى فلسطين".

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "نحن متفقون على رفض التوطين الفلسطيني في لبنان، باعتباره عنواناً لتنازلنا عن حقنا التاريخي والوطني في أرضنا". 
 
وفيما يتعلق بسلاح الفلسطينيين بالمخيمات اللبنانية، أكد العاروري أن "هنالك التزاماً فلسطينياً بأن يكون هذا السلاح رمزاً لاستمرار نضالهم، وليس لأي صراعات داخلية أو لأي استخدامات داخل الساحة اللبنانية".

هذا ومن المقرر، أن ترعى الولايات المتحدة ورشة في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري، ستبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، وسط رفض فلسطيني رسمي وشعبي وفصائلي.

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