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100 جندي في مياه الخليج لحماية السفن البريطانية

100 جندي في مياه الخليج لحماية السفن البريطانية
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت بريطانيا نحو 100 جندي من مشاة البحرية إلى مياه الخليج، بهدف حماية سفنها، بعد الحادث الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس الماضي.

ونقلت صحيفة (صنداي تايمز) عن مصادر عسكرية بريطانية، أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية للرد السريع، ستبدأ دوريات في مياه الخليج.

وأوضحت الصحيفة، أن القرار تم اتخاذه في وقت سابق، وينص على إرسال قوات بريطانية إلى مياه الخليج في حال اقتراب نشوب صراع عسكري بين الدول الغربية وإيران.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني في طهران على خلفية الموقف البريطاني الذي يتهم إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس الماضي.

وطالبت الوزارة، الحكومة البريطانية، بتقديم توضيح، وبإصلاح موقفها تجاه الأمر، مضيفة أن السفير البريطاني تعهد بنقل رسالة طهران إلى لندن.

وأصدر وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، بياناً يوم الجمعة الماضي، ألقى فيه باللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني في الهجوم على ناقلتي النفط، قائلاً: إنه لا يمكن لأي جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.

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