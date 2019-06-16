قوات الاحتلال تُداهم منزل أسير في ميثلون وتنصب حواجز عسكرية جنوب جنين

جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وداهمت منزل الأسير توفيق رفعت ربايعة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته واستجوبت ساكنيه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال في ساعات الصباح الأولى عدة حواجز عسكرية، وسيرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين، وعلى شارع جنين نابلس، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها، والتدقيق في هويات ركابها.



رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزل أسير في بلدة ميثلون، ونصبت عدة حواجز، وكثفت من تواجدها العسكري