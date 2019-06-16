بينهم حارس في الأقصى.. الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين من أنحاء متفرقة من القدس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمود ظاهر سعيد (23 عاماً)، بعد مداهمة منزله في بلدة حزما شرق مدينة القدس، كما جرى اعتقال الشاب أحمد خالد أبو الهوى (20 عاماً) من منزله في حي الطور بمدينة القدس فجراً، وكذلك عبادة نجيب من منزله في البلدة القديمة بالقدس.وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني، بعد مداهمة منزله في شارع الوادي بالبلدة القديمة.