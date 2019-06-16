مصر تصنع ناقلة نفط عملاقة في بورسعيد

رام الله - دنيا الوطنأفادت ترسانة (بورسعيد مارين) الخاصة بتصنيع السفن في مصر، بتدشين أحدث ناقلة نفط ضخمة، والتي تعد أول ناقلة تصنع في الترسانة بهذا الحجم العملاق.ووفق صحيفة (الوطن) المصرية، فإنه يبلغ طول الناقلة 85 مترًا وعرضها 15 مترًا، وحمولتها 3500 طن، مصنوعة بفكر وتصميم وتنفيذ سواعد مصرية 100 بالمئة، وفقا لبيان صادر عن ترسانة "بورسعيد مارين" لتصنيع السفن ونقلته .وقال مدير إدارة ترسانة (بورسعيد مارين)، محمد الكتبي: إنها تحمل شهادات دولية من هيئة التفتيش البولندية، مشيرا إلى أن التصميم والتنفيذ بالكامل تم داخل الترسانة.