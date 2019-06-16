دولي

الهند تَرُدُّ بالمثل على أمريكا بملف الضرائب

الهند تَرُدُّ بالمثل على أمريكا بملف الضرائب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ سريان رسوم جمركية جديدة فرضتها الهند على 28 سلعة أمريكية، رداً على قيام واشنطن مؤخراً بفرض رسوم على الواردات الهندية من الصلب والألومنيوم، اعتباراً من اليوم الأحد.

وقالت وكالة (شينخوا) الصينية، إن الحكومة الهندية، ذكرت في إخطار صادر عن إدارة الإيرادات بوزارة المالية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أن الرسوم الجمركية تمت زيادتها على ما يصل إلى 28 منتجاً أمريكياً، مما يجعل هذه المواد أعلى تكلفة في السوق الهندية.

وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة الهندية في وقت سابق: إن قائمة المنتجات الأمريكية، كانت تضم 29 مادة، "لكن تم استبعاد مادة واحدة".

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