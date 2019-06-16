الهند تَرُدُّ بالمثل على أمريكا بملف الضرائب





وقالت وكالة (شينخوا) الصينية، إن الحكومة الهندية، ذكرت في إخطار صادر عن إدارة الإيرادات بوزارة المالية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أن الرسوم الجمركية تمت زيادتها على ما يصل إلى 28 منتجاً أمريكياً، مما يجعل هذه المواد أعلى تكلفة في السوق الهندية.

رام الله - دنيا الوطنبدأ سريان رسوم جمركية جديدة فرضتها الهند على 28 سلعة أمريكية، رداً على قيام واشنطن مؤخراً بفرض رسوم على الواردات الهندية من الصلب والألومنيوم، اعتباراً من اليوم الأحد.وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة الهندية في وقت سابق: إن قائمة المنتجات الأمريكية، كانت تضم 29 مادة، "لكن تم استبعاد مادة واحدة".