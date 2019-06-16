الجيش المالي يقتل 20 مسلحاً





وقال الجيش المالي، وفق (روسيا اليوم): "حوالى 20 مسلحاً تم تحييدهم في ميناكا، القوات المسلحة المالية وقوة برخان، نفذت عملية مشتركة في منطقة أكابار بمقاطعة ميناكا".



رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش المالي، أمس السبت، عن تصفية نحو 20 مسلحاً شمال شرقي البلاد، في عملية عسكرية مشتركة بين وحداته وأخرى من (قوة برخان) الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل.ولم يقدم الجيش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو المسلحين الذين استهدفوا خلالها، لكن جماعة تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" تنشط في منطقة ميناكا، وعلى الجانب الآخر من الحدود مع النيجر.وكانت هذه الجماعة، تبنت خصوصاً نصبها كمينا استهدف قوة أمريكية- نيجرية في مدينة تونغو تونغو في النيجر في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017.