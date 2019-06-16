دولي

الجيش المالي يقتل 20 مسلحاً

الجيش المالي يقتل 20 مسلحاً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش المالي، أمس السبت، عن تصفية نحو 20 مسلحاً شمال شرقي البلاد، في عملية عسكرية مشتركة بين وحداته وأخرى من (قوة برخان) الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل.

وقال الجيش المالي، وفق (روسيا اليوم): "حوالى 20 مسلحاً تم تحييدهم في ميناكا، القوات المسلحة المالية وقوة برخان، نفذت عملية مشتركة في منطقة أكابار بمقاطعة ميناكا".

ولم يقدم الجيش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو المسلحين الذين استهدفوا خلالها، لكن جماعة تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" تنشط في منطقة ميناكا، وعلى الجانب الآخر من الحدود مع النيجر.

وكانت هذه الجماعة، تبنت خصوصاً نصبها كمينا استهدف قوة أمريكية- نيجرية في مدينة تونغو تونغو في النيجر في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017.

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