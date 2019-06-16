دولي

إحراز تقدم في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل والبنان

إحراز تقدم في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل والبنان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الأحد: إن تقدماً ملموساً أُحرز في الاستعدادات للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان، حول ترسيم الحدود البحرية بينهما. 

وأضافت: أن الوسيط الأمريكي لهذا الملف، ديفيد ساترفليد، اجتمع في إسرائيل نهاية الأسبوع الحالي مع وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، ومستشار الأمن القومي، مئير بن شبات. 

ووصل الطرفان إلى تفاهمات بخصوص توقيع مذكرة نوايا مشتركة لإسرائيل ولبنان، تمهيداً للمفاوضات الثنائية.

ووفق (مكان)، توقع مصدر إسرائيلي رفيع، أن تبدأ المفاوضات بعد حوالي أسبوعين أي مطلع الشهر المقبل. 

وقد وضعت إسرائيل شرطين لهذه المفاوضات أولهما: أن تقتصر على ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وليس الحدود البرية، والآخر أن تتم تحت رعاية أمريكية، وليس أممية. 

واتفقت إسرائيل مع ذلك، على أن يحضرها ممثل عن المنظمة الدولية على مستوى أدنى.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: أن الخلاف مع لبنان هو حول منطقة بحرية تبلغ مساحتها حوالي 800 كيلومتر مربع، وفيها حسب التقديرات حقول كبيرة من النفط والغاز الطبيعي.

وبدوره، قال وزير الدفاع اللبناني، يعقوب الصراف: إن بلاده ليست مستعدة للتخلي عن شبر من أراضيها، أكان ذلك في البر أم في البحر.

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