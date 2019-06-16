ترامب: مصداقية الإعلام صفر

وأضاف: "أعلم أن الرد على وسائل الإعلام الفاسدة أو الأشخاص الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام الفاسدة، الذين يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن الإدارة الأمريكية، ليس تصرفاً رئاسياً".





رام الله - دنيا الوطنجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على وسائل الإعلام الكبرى، معتبراً أنها تفتقد إلى المصداقية، وتصل مصداقيتها للصفر.وقال ترامب على (تويتر): "جميع وسائل الإعلام الفاسدة، أصبحت خارج السيطرة، ووسائل الإعلام الكبرى، تمتلك صفر مصداقية، وهم خاسرون بصورة كاملة".وتوعد ترامب، قبل أيام، بتوجيه ضربة لوسائل الإعلام وموظفيها، الذين ينشرون تقارير كاذبة عن الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض.وتابع: "لمشكلة هي، إذا لم ترد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة، لذلك سوف نرد".