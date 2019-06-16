دولي

يعالون: ندعم حكومة وحدة وطنية إسرائيلية مع (الليكود) بدون نتنياهو

يعالون: ندعم حكومة وحدة وطنية إسرائيلية مع (الليكود) بدون نتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو الكنيست عن تحالف (كاحول-لافان)، موشيه يعالون، إن حزبه لن ينضم إلى أي ائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو، موضحاً أنه لا يستبعد حكومة وحدة وطنية مع (الليكود).

جاء ذلك، تعقيباً من يعالون على تصريحات رئيس حزب (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، الذي قال: إنه سيسعى وسيدعم إقامة حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات الكنيست، التي ستجرى في أيلول/ سبتمبر المقبل، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وأضاف يعالون: "لقد تحدثنا في كاحول- لافان عن ذلك حكومة وحدة مع الليكود، ونحن نتحدث عنها اليوم"، مضيفاً: "إذا ما تحدثنا عما يريده الجمهور الإسرائيلي، فالطريقة الصحيحة هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، بين تحالف كاحول-لافان وحزب الليكود بدون نتنياهو، وبقيادة بيني غانتس".

وشدد يعالون، أن تحالف (كاحول- لافان)، لا يستبعد أي شخص من الأحزاب الصهيونية، مضيفاً أنه "توصل مع ليبرمان إلى استنتاج مفاده أن نتنياهو لم يعد يهتم بدولة إسرائيل ومواطنيها بل لنفسه بسبب الخوف من المحاكمة، ومن العار أنه لم يتوصل إلى هذا الاستنتاج قبل أن يؤيد حل كنيست".

وكتب ليبرمان، مساء السبت، على صفحته على (فيسبوك) إن "وظيفتنا هي إجبار الليكود وكاحول- لافان على إقامة حكومة طوارئ وطنية ليبرالية".

وأضاف: أن "القائمة التي ستحصل على أكبر عدد من المقاعد سيكون مندوبها المرشح لرئاسة الحكومة، بدون الحريديين وبدون إيتمار بن غفير".

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