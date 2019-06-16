حماس لـ"كوفاخي": المقاومة ستواصل مراكمة القوة للدفاع عن شعبها ولأجل مشروع التحرير

ردّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على الخطة التي نشرها الإعلام الإسرائيلي، والمنسوبة لرئيس أركان الجيش، أفيف كوفاخي، حول التعامل مع قطاع غزة.



وأضاف: "سيرحل كوخافي، وسيرحل الاحتلال، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه، وستبقى مقاومته الدرع الحامي له".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في بيان له: إن الإعلام الإسرائيلي، يواصل حديثه عن سعي رئيس أركان الجيش لوضع خطة لجيشه، بحثاً عن نصرٍ مفقود، وحسم للمعارك يبتعد مسافات متزايدة عن منال هذا الجيش العدواني.وأضاف: تتحدث الخطة المفترضة، عن نية جيش الاحتلال تدمير نصف مقدرات المقاومة، ومحاولة تصفية مقاتليها، وكأنه كان يتورع عن ذلك في حروبه السابقة، التي عاث فيها قتلاً ودماراً وتخريباً، ومع ذلك لم يستطع أن يحقق أيٍ من أهداف عدوانه".وتابع المتحدث باسم حركة حماس: "كل هذا الحديث عن خطط جيش الاحتلال، لن توقف سعي شعبنا ومقاومته عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال، وستواصل المقاومة مراكمة القوة، للدفاع عن شعبها، ومواصلة مشروع التحرير".وأردف قاسم: "مقاومتنا ببسالتها وتوحدها في الميدان عبر غرفة العمليات المشتركة، وشعبنا بصموده والتفافه حول خيار المقاومة، سيجعل من مصير خطة كوخافي الخمسية (تنوفا) كمصير سابقاتها (حلميش) و(تيفن) و(عوز) و(جدعون)، فبعد كل هذه الخطط أثبتت المقاومة في كل حرب أو جولة تصعيد قدرتها على حرمان العدو من انتزاع أي انتصار، بل فرضت عليه معادلات جديدة، رغم اختلال ميزان القوة لصالح الاحتلال".وقال: "أثبتت جولات التصعيد التي أدارتها غرفة العمليات المشتركة، وآخرها جولة (درع الشعب) التي خاضتها المقاومة مطلع أيار/ مايو الماضي؛ عقم الخيارات العسكرية الإسرائيلية، مقابل تطور قدرة المقاومة على المواجهة، رغم الحصار المفروص عليها".