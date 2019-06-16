شؤون فلسطينية

حماس لـ"كوفاخي": المقاومة ستواصل مراكمة القوة للدفاع عن شعبها ولأجل مشروع التحرير

حماس لـ"كوفاخي": المقاومة ستواصل مراكمة القوة للدفاع عن شعبها ولأجل مشروع التحرير
رئيس أركان الجيش على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
ردّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على الخطة التي نشرها الإعلام الإسرائيلي، والمنسوبة لرئيس أركان الجيش، أفيف كوفاخي، حول التعامل مع قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في بيان له: إن الإعلام الإسرائيلي، يواصل حديثه عن سعي رئيس أركان الجيش لوضع خطة لجيشه، بحثاً عن نصرٍ مفقود، وحسم للمعارك يبتعد مسافات متزايدة عن منال هذا الجيش العدواني.

وأضاف: تتحدث الخطة المفترضة، عن نية جيش الاحتلال تدمير نصف مقدرات المقاومة، ومحاولة تصفية مقاتليها، وكأنه كان يتورع عن ذلك في حروبه السابقة، التي عاث فيها قتلاً ودماراً وتخريباً، ومع ذلك لم يستطع أن يحقق أيٍ من أهداف عدوانه".

وتابع المتحدث باسم حركة حماس: "كل هذا الحديث عن خطط جيش الاحتلال، لن توقف سعي شعبنا ومقاومته عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال، وستواصل المقاومة مراكمة القوة، للدفاع عن شعبها، ومواصلة مشروع التحرير".

وأردف قاسم: "مقاومتنا ببسالتها وتوحدها في الميدان عبر غرفة العمليات المشتركة، وشعبنا بصموده والتفافه حول خيار المقاومة، سيجعل من مصير خطة كوخافي الخمسية (تنوفا) كمصير سابقاتها (حلميش) و(تيفن) و(عوز) و(جدعون)، فبعد كل هذه الخطط أثبتت المقاومة في كل حرب أو جولة تصعيد قدرتها على حرمان العدو من انتزاع أي انتصار، بل فرضت عليه معادلات جديدة، رغم اختلال ميزان القوة لصالح الاحتلال".

وقال: "أثبتت جولات التصعيد التي أدارتها غرفة العمليات المشتركة، وآخرها جولة (درع الشعب) التي خاضتها المقاومة مطلع أيار/ مايو الماضي؛ عقم الخيارات العسكرية الإسرائيلية، مقابل تطور قدرة المقاومة على المواجهة، رغم الحصار المفروص عليها".

وأضاف: "سيرحل كوخافي، وسيرحل الاحتلال، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه، وستبقى مقاومته الدرع الحامي له".

أخبار ذات صلة

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ اعمالها غداً في الأردن

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ اعمالها غداً في الأردن

العاروري: الالتفاف الفلسطيني الموحد حول رفض (صفقة القرن) سيُفشلها رغم الإغراءات

العاروري: الالتفاف الفلسطيني الموحد حول رفض (صفقة القرن) سيُفشلها رغم الإغراءات

الرئيس عباس: كل من أخذ قرشاً &#34;مش حقه يرجعه&#34;

الرئيس عباس: كل من أخذ قرشاً "مش حقه يرجعه"

جنرال إسرائيلي: نتنياهو يمنع الجيش من &#34;ردع حماس&#34; في غزة

جنرال إسرائيلي: نتنياهو يمنع الجيش من "ردع حماس" في غزة

قوات الاحتلال تُداهم منزل أسير في ميثلون وتنصب حواجز عسكرية جنوب جنين

قوات الاحتلال تُداهم منزل أسير في ميثلون وتنصب حواجز عسكرية جنوب جنين

بينهم حارس في الأقصى.. الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس

بينهم حارس في الأقصى.. الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس

بسبب ظروفهم الصعبة.. أسرى سجن (عسقلان) يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

بسبب ظروفهم الصعبة.. أسرى سجن (عسقلان) يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

الجهاد الإسلامي: تلقينا وعودات رسمية من السلطة الفلسطينية لإعادة رواتب أسرانا

الجهاد الإسلامي: تلقينا وعودات رسمية من السلطة الفلسطينية لإعادة رواتب أسرانا

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُداهم منزل أسير في ميثلون وتنصب حواجز عسكرية جنوب جنين

قوات الاحتلال تُداهم منزل أسير في ميثلون وتنصب حواجز عسكرية جنوب جنين

بينهم حارس في الأقصى.. الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس

بينهم حارس في الأقصى.. الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس

بسبب ظروفهم الصعبة.. أسرى سجن (عسقلان) يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

بسبب ظروفهم الصعبة.. أسرى سجن (عسقلان) يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

عيسى يُطالب بتصميم استراتيجية طويلة المدى للإسكان في القدس

عيسى يُطالب بتصميم استراتيجية طويلة المدى للإسكان في القدس

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال ثمانية مواطنين

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال ثمانية مواطنين

الرئيس عباس: لن نستقبل أموال المقاصة منقوصة

الرئيس عباس: لن نستقبل أموال المقاصة منقوصة

مقتل مواطن إثر إطلاق النار عليه في شجار جنوب الخليل

مقتل مواطن إثر إطلاق النار عليه في شجار جنوب الخليل

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

منوعات

نيابة عن الرئيس عباس.. تقليد يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون

نيابة عن الرئيس عباس.. تقليد يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون

شاهد رد فعل محمد عبده بعدما وقفت جرادة على جبينه أثناء حفله

شاهد رد فعل محمد عبده بعدما وقفت جرادة على جبينه أثناء حفله

فنانة خليجية تصدم جمهورها بفيديو من داخل حوض الاستحمام

فنانة خليجية تصدم جمهورها بفيديو من داخل حوض الاستحمام

بعد الانفصال الرسمي.. طليقة وائل كفوري تفاجئ الجميع بصورها الجديدة

بعد الانفصال الرسمي.. طليقة وائل كفوري تفاجئ الجميع بصورها الجديدة

رانيا يوسف تدعم محمد صلاح على طريقتها الخاصة

رانيا يوسف تدعم محمد صلاح على طريقتها الخاصة

سلمى رشيد تستعرض حملها بجلسة تصوير مبهجة

سلمى رشيد تستعرض حملها بجلسة تصوير مبهجة

طلاق أحمد السقا وزوجته رسميا بعد زواج 20 عاما

طلاق أحمد السقا وزوجته رسميا بعد زواج 20 عاما

ملكة جمال الفلبين ستبحث بفلسطين عن أب لا تعلم عنه شيئا

ملكة جمال الفلبين ستبحث بفلسطين عن أب لا تعلم عنه شيئا

شاهد: دينا الشربيني عن عمرو دياب: &#34;لازم يتحب&#34;

شاهد: دينا الشربيني عن عمرو دياب: "لازم يتحب"

ريم البارودي في أحضان مجهول.. والمتابعون: &#34;لو راح قرد يجي غزال&#34;

ريم البارودي في أحضان مجهول.. والمتابعون: "لو راح قرد يجي غزال"

عربي

100 جندي في مياه الخليج لحماية السفن البريطانية

100 جندي في مياه الخليج لحماية السفن البريطانية

محمد بن سلمان يحلُم بأوروبا جديدة في الشرق الأوسط

محمد بن سلمان يحلُم بأوروبا جديدة في الشرق الأوسط

الحوثيون يُنفذون هجمات بطائرات مُسيّرة على مطارَي جيزان وأبها بالسعودية

الحوثيون يُنفذون هجمات بطائرات مُسيّرة على مطارَي جيزان وأبها بالسعودية

أطلقه الحوثيون.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً في سماء أبها

أطلقه الحوثيون.. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً في سماء أبها