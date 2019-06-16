شؤون فلسطينية

العالول يكشف رسالة الحراك الشعبي الذي دعت إليه فتح أواخر الشهر الجاري

العالول يكشف رسالة الحراك الشعبي الذي دعت إليه فتح أواخر الشهر الجاري
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
كشف محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، اليوم الأحد، أن فعاليات الشعب الفلسطيني، المقررة أواخر هذا الشهر، هي رسالة من أجل إظهار أنه رافض للمسألة التي لها علاقة بورشة العمل في البحرين أو غيرها. 

ودعت حركة فتح أمس السبت، إلى الخروج في مسيرات عارمة بالرابع والعشرين من الشهر الجاري، وإضراب شامل في اليوم الذي يليه، احتجاجاً ورفضاً لمؤتمر البحرين، الذي سترعاه الإدارة الأمريكية في الخامس والعشرين من هذا الشهر، لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الشعب الفلسطيني ملتفٌ حول قيادته الشرعية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأنه يؤكد ألا أحد يتكلم غير هذه القيادة باسم الشعب الفلسطيني، وغير مسموح لأحد أن يتكلم باسم فلسطين والقدس، إلا قيادته الشرعية ومنظمة التحرير. 

وتابع: هذا حراك شعبي غاضب، يهدف لإيصال رسالة واضحة، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني موحد، وهذا ما تم التأكيد عليه أمس من خلال اللقاء، الذي عقده الرئيس محمود عباس، وممثلي الشبيبة الفتحاوية. 

وتوقع العالول تصعيداً أمريكياً خلال الفترة الماضية، وهم يأخذون إجراءات باطلة، و"لكن ماذا نسمى كل ما قاموا به خلال الفترة الماضية (نقل السفارة وتجفيف أموال أونروا وإغلاق مقر المنظمة) وهل نتوقع إجراءات من العدو والولايات المتحدة، لكن لا ندري وأتساءل ماذا لديهم؛ ليصنعوا أكثر مما صنعوه". 

وتابع: "لا يوجد ما يخيفنا، وهم يضغطون علينا، ولكن نحن صامدون قادرون على إفشال مخططاتهم، وهذه مسألة تقوم برهان أننا سنفشل هذا المخطط". 

وأكد نائب رئيس حركة فتح، أن الفلسطينيين، تعلموا كثيراً خلال هذا الصراع والفترة الماضية، وأن الفلسطيني هو العامل الحاسم والذاتي، مشيراً إلى أنه "إذا كان موقفك صلباً وموحداً ومنسجماً داخلياً، لن يتمكن أي مخطط من المرور.

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